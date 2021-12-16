Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,75 1,64 6,71 SASA Polyester 55,30 51,85 6,65 Brisa 34,84 32,78 6,28 Gözde Girişim 9,73 9,35 4,06 Erbosan 140,90 136,20 3,45 Migros Ticaret 48,08 46,54 3,31 Hektaş 15,06 14,58 3,29 Yapı ve Kredi Bankası 3,95 3,83 3,13 Halkbank 5,68 5,51 3,09 İş Bankası (C) 8,63 8,38 2,98 Vakıflar Bankası 4,32 4,20 2,86 Sabancı Holding 15,93 15,49 2,84 Çemtaş 19,23 18,70 2,83 İndeks Bilgisayar 8,52 8,29 2,77 Coca Cola İçecek 101,70 99,00 2,73 Albaraka Türk 2,06 2,01 2,49 Akbank 8,06 7,87 2,41 Tofaş Oto Fabrikası 92,65 90,55 2,32 Emlak Konut GMYO 2,67 2,61 2,30 İzmir Demir Çelik 2,88 2,82 2,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi