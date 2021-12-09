Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kardemir...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|10,78
|9,88
|9,11
|Doğuş Otomotiv
|54,15
|50,30
|7,65
|Tekfen Holding
|23,52
|21,98
|7,01
|Şişe Cam
|15,89
|14,89
|6,72
|Ereğli Demir Çelik
|26,76
|25,32
|5,69
|İş Bankası (C)
|8,03
|7,66
|4,83
|İzmir Demir Çelik
|2,86
|2,74
|4,38
|Sarkuysan
|20,96
|20,14
|4,07
|SASA Polyester
|48,74
|46,88
|3,97
|Halkbank
|5,42
|5,23
|3,63
|ASELSAN
|24,74
|23,90
|3,51
|Ford Otosan
|266,20
|257,60
|3,34
|Aksa
|30,86
|29,98
|2,94
|İskenderun Demir Çelik
|23,96
|23,30
|2,83
|Deva Holding
|32,06
|31,18
|2,82
|Vestel
|29,18
|28,40
|2,75
|Karsan Otomotiv
|4,47
|4,36
|2,52
|Arçelik
|50,35
|49,18
|2,38
|Türk Hava Yolları
|20,86
|20,38
|2,36
|Petkim
|8,82
|8,62
|2,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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