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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding10,5510,084,66Tümosan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,5510,084,66
Tümosan Motor ve Traktör17,1716,434,50
Yapı ve Kredi Bankası3,513,374,15
Ziraat GMYO2,432,343,85
Enka İnşaat13,1412,743,14
Otokar370,90361,502,60
Arçelik40,4239,681,86
Kordsa Teknik Tekstil29,6229,101,79
Tofaş Oto Fabrikası64,4563,351,74
İş Bankası (C)7,036,921,59
Verusa Holding48,3847,661,51
Albaraka Türk2,092,061,46
Eczacıbaşı İlaç6,546,461,24
Aksa Enerji7,787,691,17
Vakıflar Bankası3,903,861,04
Alkim Kimya17,4117,240,99
Sabancı Holding14,0513,920,93
ARD Bilişim Teknolojileri50,7050,250,90
ASELSAN18,2618,110,83
Brisa24,4224,220,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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