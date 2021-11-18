Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,55 10,08 4,66 Tümosan Motor ve Traktör 17,17 16,43 4,50 Yapı ve Kredi Bankası 3,51 3,37 4,15 Ziraat GMYO 2,43 2,34 3,85 Enka İnşaat 13,14 12,74 3,14 Otokar 370,90 361,50 2,60 Arçelik 40,42 39,68 1,86 Kordsa Teknik Tekstil 29,62 29,10 1,79 Tofaş Oto Fabrikası 64,45 63,35 1,74 İş Bankası (C) 7,03 6,92 1,59 Verusa Holding 48,38 47,66 1,51 Albaraka Türk 2,09 2,06 1,46 Eczacıbaşı İlaç 6,54 6,46 1,24 Aksa Enerji 7,78 7,69 1,17 Vakıflar Bankası 3,90 3,86 1,04 Alkim Kimya 17,41 17,24 0,99 Sabancı Holding 14,05 13,92 0,93 ARD Bilişim Teknolojileri 50,70 50,25 0,90 ASELSAN 18,26 18,11 0,83 Brisa 24,42 24,22 0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi