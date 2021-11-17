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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum9,659,096,16
Aygaz20,6619,655,14
Şişe Cam10,359,963,92
Ford Otosan220,60212,303,91
Albaraka Türk2,082,013,48
Odaş Elektrik1,601,553,23
Deva Holding25,0624,283,21
Alarko Holding11,1610,852,86
Çan2 Termik11,7511,432,80
Gözde Girişim7,867,662,61
Parsan33,1232,322,48
Hektaş9,028,812,38
Şok Marketler Ticaret13,9413,652,12
Türk Traktör180,70177,102,03
Brisa24,2223,742,02
Doğuş Otomotiv44,6643,901,73
İş GMYO2,442,401,67
Kordsa Teknik Tekstil29,1228,661,61
Migros Ticaret41,8641,201,60
Kardemir (D)7,637,511,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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