Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|9,65
|9,09
|6,16
|Aygaz
|20,66
|19,65
|5,14
|Şişe Cam
|10,35
|9,96
|3,92
|Ford Otosan
|220,60
|212,30
|3,91
|Albaraka Türk
|2,08
|2,01
|3,48
|Odaş Elektrik
|1,60
|1,55
|3,23
|Deva Holding
|25,06
|24,28
|3,21
|Alarko Holding
|11,16
|10,85
|2,86
|Çan2 Termik
|11,75
|11,43
|2,80
|Gözde Girişim
|7,86
|7,66
|2,61
|Parsan
|33,12
|32,32
|2,48
|Hektaş
|9,02
|8,81
|2,38
|Şok Marketler Ticaret
|13,94
|13,65
|2,12
|Türk Traktör
|180,70
|177,10
|2,03
|Brisa
|24,22
|23,74
|2,02
|Doğuş Otomotiv
|44,66
|43,90
|1,73
|İş GMYO
|2,44
|2,40
|1,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,12
|28,66
|1,61
|Migros Ticaret
|41,86
|41,20
|1,60
|Kardemir (D)
|7,63
|7,51
|1,60
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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