Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sabancı Holding 13,80 14,08 -1,99 Yapı ve Kredi Bankası 3,32 3,37 -1,48 MLP Sağlık 29,12 29,46 -1,15 Bera Holding 10,17 10,27 -0,97 Koç Holding 27,50 27,72 -0,79 ARD Bilişim Teknolojileri 50,30 50,70 -0,79 Garanti BBVA 11,99 12,07 -0,66 Biotrend Çevre ve Enerji 21,00 21,14 -0,66 Aksa Enerji 7,68 7,73 -0,65 İş Yatırım Menkul Değerler 17,89 18,00 -0,61 Aksa 23,70 23,84 -0,59 Vakıflar Bankası 3,79 3,81 -0,52 Erbosan 120,30 120,90 -0,50 Koza Madencilik 18,29 18,38 -0,49 Tofaş Oto Fabrikası 61,75 62,00 -0,40 Halkbank 4,69 4,70 -0,21 Yataş 12,98 12,99 -0,08 Otokar 359,60 359,80 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi