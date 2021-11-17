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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sabancı Holding13,8014,08-1,99Yapı ve...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sabancı Holding13,8014,08-1,99
Yapı ve Kredi Bankası3,323,37-1,48
MLP Sağlık29,1229,46-1,15
Bera Holding10,1710,27-0,97
Koç Holding27,5027,72-0,79
ARD Bilişim Teknolojileri50,3050,70-0,79
Garanti BBVA11,9912,07-0,66
Biotrend Çevre ve Enerji21,0021,14-0,66
Aksa Enerji7,687,73-0,65
İş Yatırım Menkul Değerler17,8918,00-0,61
Aksa23,7023,84-0,59
Vakıflar Bankası3,793,81-0,52
Erbosan120,30120,90-0,50
Koza Madencilik18,2918,38-0,49
Tofaş Oto Fabrikası61,7562,00-0,40
Halkbank4,694,70-0,21
Yataş12,9812,99-0,08
Otokar359,60359,80-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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