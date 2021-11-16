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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv45,9242,508,05
Garanti Bankası12,3511,636,19
Selçuk Ecza Deposu9,879,434,67
Akbank7,276,974,30
Anadolu Grubu Holding31,7830,683,59
Global Yatırım Holding2,112,043,43
Aksa24,2023,642,37
ARD Bilişim Teknolojileri51,2050,052,30
Ziraat GMYO2,352,302,17
Karsan Otomotiv3,783,702,16
Yapı ve Kredi Bankası3,463,392,06
Koza Madencilik18,5618,211,92
Çemtaş15,5515,261,90
Koza Altın122,40120,401,66
Pegasus103,00101,401,58
Migros Ticaret40,4439,821,56
Alarko Holding11,1310,961,55
Sarkuysan16,8216,571,51
Sabancı Holding14,2714,061,49
Enerjisa Enerji11,9511,781,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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