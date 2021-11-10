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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Şok Marketler...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler Ticaret12,5911,618,44
Doğuş Otomotiv36,9434,347,57
Gözde Girişim7,236,993,43
Esenboğa Elektrik29,8829,022,96
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,601,562,56
Parsan32,3431,542,54
Alarko Holding10,4310,182,46
Enka İnşaat11,3711,161,88
Migros Ticaret38,2437,581,76
Biotrend Çevre ve Enerji21,1020,741,74
Bim Mağazalar66,5065,651,29
Anadolu Efes24,4024,121,16
Aksa Enerji7,127,050,99
Kordsa Teknik Tekstil27,3027,040,96
İş Yatırım Menkul Değerler17,1717,020,88
Ziraat GMYO2,322,300,87
Bera Holding9,649,560,84
Alarko GMYO22,9822,800,79
Deva Holding24,6824,500,73
Turkcell16,7816,660,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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