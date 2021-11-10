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Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sarkuysan16,8618,25-7,62
Erbosan118,20123,60-4,37
Yataş12,8213,35-3,97
Gübre Fabrikaları66,3568,70-3,42
Çan2 Termik11,6512,04-3,24
Tümosan Motor ve Traktör16,2016,63-2,59
Halk GMYO2,752,82-2,48
Global Yatırım Holding2,022,07-2,42
Türk Traktör165,80169,90-2,41
Kartonsan52,4053,60-2,24
Torunlar GMYO3,934,02-2,24
Kerevitaş Gıda4,164,25-2,12
Ereğli Demir Çelik19,2219,63-2,09
İndeks Bilgisayar6,596,73-2,08
Verusa Holding48,8449,82-1,97
Koç Holding25,7426,24-1,91
Vestel26,3226,80-1,79
Petkim7,137,26-1,79
Kardemir (D)7,277,40-1,76
Türk İlaç Serum9,039,19-1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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