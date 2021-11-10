Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|16,86
|18,25
|-7,62
|Erbosan
|118,20
|123,60
|-4,37
|Yataş
|12,82
|13,35
|-3,97
|Gübre Fabrikaları
|66,35
|68,70
|-3,42
|Çan2 Termik
|11,65
|12,04
|-3,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,20
|16,63
|-2,59
|Halk GMYO
|2,75
|2,82
|-2,48
|Global Yatırım Holding
|2,02
|2,07
|-2,42
|Türk Traktör
|165,80
|169,90
|-2,41
|Kartonsan
|52,40
|53,60
|-2,24
|Torunlar GMYO
|3,93
|4,02
|-2,24
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|4,25
|-2,12
|Ereğli Demir Çelik
|19,22
|19,63
|-2,09
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|6,73
|-2,08
|Verusa Holding
|48,84
|49,82
|-1,97
|Koç Holding
|25,74
|26,24
|-1,91
|Vestel
|26,32
|26,80
|-1,79
|Petkim
|7,13
|7,26
|-1,79
|Kardemir (D)
|7,27
|7,40
|-1,76
|Türk İlaç Serum
|9,03
|9,19
|-1,74
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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