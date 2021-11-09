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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş13,3013,94-4,59
Alkim Kimya16,4316,94-3,01
Aydem Enerji6,877,03-2,28
Alarko Holding10,1510,38-2,22
Çan2 Termik12,3712,64-2,14
QUA Granite Hayal Yapı11,5911,82-1,95
Erbosan126,90129,40-1,93
Hektaş9,019,18-1,85
Bim Mağazalar66,0067,20-1,79
Aksa Enerji7,157,26-1,52
Kerevitaş Gıda4,324,38-1,37
Tümosan Motor ve Traktör16,8817,09-1,23
Aksa22,8823,16-1,21
Kervan Gıda11,7111,84-1,10
Biotrend Çevre ve Enerji21,0221,24-1,04
Sarkuysan18,4018,59-1,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,546,60-0,91
İzmir Demir Çelik2,332,35-0,85
Doğan Holding2,772,79-0,72
Gözde Girişim7,067,11-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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