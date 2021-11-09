Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|13,30
|13,94
|-4,59
|Alkim Kimya
|16,43
|16,94
|-3,01
|Aydem Enerji
|6,87
|7,03
|-2,28
|Alarko Holding
|10,15
|10,38
|-2,22
|Çan2 Termik
|12,37
|12,64
|-2,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,59
|11,82
|-1,95
|Erbosan
|126,90
|129,40
|-1,93
|Hektaş
|9,01
|9,18
|-1,85
|Bim Mağazalar
|66,00
|67,20
|-1,79
|Aksa Enerji
|7,15
|7,26
|-1,52
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|4,38
|-1,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,88
|17,09
|-1,23
|Aksa
|22,88
|23,16
|-1,21
|Kervan Gıda
|11,71
|11,84
|-1,10
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,02
|21,24
|-1,04
|Sarkuysan
|18,40
|18,59
|-1,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|6,60
|-0,91
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|2,35
|-0,85
|Doğan Holding
|2,77
|2,79
|-0,72
|Gözde Girişim
|7,06
|7,11
|-0,70
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500