Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çan2...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çan2 Termik
|12,76
|12,16
|4,93
|Verusa Holding
|50,40
|48,24
|4,48
|Türk Traktör
|168,90
|162,30
|4,07
|Petkim
|6,89
|6,68
|3,14
|Migros Ticaret
|37,02
|35,92
|3,06
|Ziraat GMYO
|2,38
|2,31
|3,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,10
|16,60
|3,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,42
|26,62
|3,01
|İskenderun Demir Çelik
|14,03
|13,68
|2,56
|Kardemir (D)
|7,24
|7,06
|2,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,68
|6,52
|2,45
|Koza Altın
|108,60
|106,00
|2,45
|MLP Sağlık
|28,80
|28,16
|2,27
|Koç Holding
|26,12
|25,56
|2,19
|Vakıflar Bankası
|3,76
|3,68
|2,17
|Ereğli Demir Çelik
|19,20
|18,80
|2,13
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,01
|11,76
|2,13
|Tofaş Oto Fabrikası
|58,90
|57,70
|2,08
|Koza Madencilik
|16,74
|16,40
|2,07
|Vestel
|26,42
|25,90
|2,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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