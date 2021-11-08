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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çan2...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çan2 Termik12,7612,164,93
Verusa Holding50,4048,244,48
Türk Traktör168,90162,304,07
Petkim6,896,683,14
Migros Ticaret37,0235,923,06
Ziraat GMYO2,382,313,03
Tümosan Motor ve Traktör17,1016,603,01
Kordsa Teknik Tekstil27,4226,623,01
İskenderun Demir Çelik14,0313,682,56
Kardemir (D)7,247,062,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,686,522,45
Koza Altın108,60106,002,45
MLP Sağlık28,8028,162,27
Koç Holding26,1225,562,19
Vakıflar Bankası3,763,682,17
Ereğli Demir Çelik19,2018,802,13
QUA Granite Hayal Yapı12,0111,762,13
Tofaş Oto Fabrikası58,9057,702,08
Koza Madencilik16,7416,402,07
Vestel26,4225,902,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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