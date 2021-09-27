Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Şok Marketler...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler Ticaret
|11,80
|12,07
|-2,24
|Nuh Çimento
|32,92
|33,18
|-0,78
|Kervan Gıda
|11,91
|12,00
|-0,75
|Borusan Yatırım Pazarlama
|346,40
|348,90
|-0,72
|Albaraka Türk
|1,64
|1,65
|-0,61
|Turkcell
|15,31
|15,40
|-0,58
|Alarko GMYO
|21,58
|21,70
|-0,55
|Çimsa
|26,78
|26,92
|-0,52
|Verusa Holding
|46,14
|46,20
|-0,13
|Ülker Bisküvi
|19,01
|19,03
|-0,11
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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