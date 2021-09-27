Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler Ticaret 11,80 12,07 -2,24 Nuh Çimento 32,92 33,18 -0,78 Kervan Gıda 11,91 12,00 -0,75 Borusan Yatırım Pazarlama 346,40 348,90 -0,72 Albaraka Türk 1,64 1,65 -0,61 Turkcell 15,31 15,40 -0,58 Alarko GMYO 21,58 21,70 -0,55 Çimsa 26,78 26,92 -0,52 Verusa Holding 46,14 46,20 -0,13 Ülker Bisküvi 19,01 19,03 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler