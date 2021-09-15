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Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,324,45-2,92
İhlas Holding0,580,59-1,69
Torunlar GMYO3,753,80-1,32
Pegasus67,2068,00-1,18
Alarko GMYO21,0621,28-1,03
Koza Madencilik15,9716,13-0,99
Gübre Fabrikaları50,0550,55-0,99
Otokar321,50324,70-0,99
Hektaş8,448,52-0,94
Alarko Holding9,109,18-0,87
Tofaş Oto Fabrikası47,9648,38-0,87
MLP Sağlık26,8827,10-0,81
Hedef Girişim2,802,82-0,71
Türk Hava Yolları12,3612,44-0,64
TAV Havalimanları22,6622,80-0,61
Turkcell15,7515,84-0,57
Çemtaş13,2113,27-0,45
Ford Otosan168,10168,80-0,41
Türk Telekom7,317,34-0,41
Doğan Holding2,582,59-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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