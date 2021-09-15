Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,32 4,45 -2,92 İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69 Torunlar GMYO 3,75 3,80 -1,32 Pegasus 67,20 68,00 -1,18 Alarko GMYO 21,06 21,28 -1,03 Koza Madencilik 15,97 16,13 -0,99 Gübre Fabrikaları 50,05 50,55 -0,99 Otokar 321,50 324,70 -0,99 Hektaş 8,44 8,52 -0,94 Alarko Holding 9,10 9,18 -0,87 Tofaş Oto Fabrikası 47,96 48,38 -0,87 MLP Sağlık 26,88 27,10 -0,81 Hedef Girişim 2,80 2,82 -0,71 Türk Hava Yolları 12,36 12,44 -0,64 TAV Havalimanları 22,66 22,80 -0,61 Turkcell 15,75 15,84 -0,57 Çemtaş 13,21 13,27 -0,45 Ford Otosan 168,10 168,80 -0,41 Türk Telekom 7,31 7,34 -0,41 Doğan Holding 2,58 2,59 -0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler