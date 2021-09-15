Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,32
|4,45
|-2,92
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Torunlar GMYO
|3,75
|3,80
|-1,32
|Pegasus
|67,20
|68,00
|-1,18
|Alarko GMYO
|21,06
|21,28
|-1,03
|Koza Madencilik
|15,97
|16,13
|-0,99
|Gübre Fabrikaları
|50,05
|50,55
|-0,99
|Otokar
|321,50
|324,70
|-0,99
|Hektaş
|8,44
|8,52
|-0,94
|Alarko Holding
|9,10
|9,18
|-0,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,96
|48,38
|-0,87
|MLP Sağlık
|26,88
|27,10
|-0,81
|Hedef Girişim
|2,80
|2,82
|-0,71
|Türk Hava Yolları
|12,36
|12,44
|-0,64
|TAV Havalimanları
|22,66
|22,80
|-0,61
|Turkcell
|15,75
|15,84
|-0,57
|Çemtaş
|13,21
|13,27
|-0,45
|Ford Otosan
|168,10
|168,80
|-0,41
|Türk Telekom
|7,31
|7,34
|-0,41
|Doğan Holding
|2,58
|2,59
|-0,39
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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