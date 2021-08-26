Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,284,37-2,06
Kervan Gıda16,5816,89-1,84
MLP Sağlık24,8425,16-1,27
Migros Ticaret35,3635,80-1,23
Verusa Holding45,0645,56-1,10
Galatasaray Sportif3,653,69-1,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,486,55-1,07
Erbosan136,50137,90-1,02
Türk Traktör168,90170,00-0,65
Brisa21,6221,72-0,46
Otokar323,60325,00-0,43
Türkiye Sigorta4,864,88-0,41
Vestel Beyaz Eşya48,6648,86-0,41
Şok Marketler Ticaret12,3312,37-0,32
Karsan Otomotiv3,733,74-0,27
Fenerbahçe Futbol34,2234,30-0,23
Eczacıbaşı Yatırım42,0242,10-0,19
Enerjisa Enerji10,8910,91-0,18
Selçuk Ecza Deposu8,838,84-0,11
Gübre Fabrikaları51,8551,90-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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