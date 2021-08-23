Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel Beyaz...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel Beyaz Eşya
|51,70
|47,02
|9,95
|Borusan Yatırım Pazarlama
|432,70
|397,00
|8,99
|Esenboğa Elektrik
|31,94
|30,66
|4,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|6,52
|3,68
|Borusan Mannesmann
|27,02
|26,18
|3,21
|Hedef Girişim
|2,72
|2,64
|3,03
|TAV Havalimanları
|23,40
|22,80
|2,63
|Sabancı Holding
|10,27
|10,01
|2,60
|Akbank
|5,72
|5,59
|2,33
|Petkim
|6,08
|5,95
|2,18
|Şişe Cam
|8,89
|8,70
|2,18
|Bim Mağazalar
|72,80
|71,30
|2,10
|Vestel
|29,92
|29,32
|2,05
|Net Holding
|4,02
|3,94
|2,03
|Konya Çimento
|863,00
|846,00
|2,01
|ASELSAN
|15,68
|15,38
|1,95
|İpek Doğal Enerji
|12,49
|12,27
|1,79
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,97
|1,68
|Türk Hava Yolları
|12,46
|12,26
|1,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,33
|1,31
|1,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500