Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,2710,52-2,38
Torunlar GMYO3,823,91-2,30
TAV Havalimanları23,2223,74-2,19
Ege Endüstri1.303,001.328,50-1,92
Verusa Holding45,3846,24-1,86
Türk Hava Yolları12,4312,61-1,43
Fenerbahçe Futbol34,9635,44-1,35
Koza Madencilik13,9314,12-1,35
İndeks Bilgisayar5,875,95-1,34
Logo Yazılım38,6039,12-1,33
Bim Mağazalar69,0569,95-1,29
Çimsa25,1825,50-1,25
Hedef Girişim2,642,67-1,12
Pegasus70,9071,70-1,12
Tekfen Holding14,4214,58-1,10
Jantsa Jant Sanayi70,9071,60-0,98
Şekerbank1,051,06-0,94
İş Bankası (C)5,495,54-0,90
Vakıflar Bankası3,513,54-0,85
Gübre Fabrikaları53,8054,25-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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