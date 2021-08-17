Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,27
|10,52
|-2,38
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,91
|-2,30
|TAV Havalimanları
|23,22
|23,74
|-2,19
|Ege Endüstri
|1.303,00
|1.328,50
|-1,92
|Verusa Holding
|45,38
|46,24
|-1,86
|Türk Hava Yolları
|12,43
|12,61
|-1,43
|Fenerbahçe Futbol
|34,96
|35,44
|-1,35
|Koza Madencilik
|13,93
|14,12
|-1,35
|İndeks Bilgisayar
|5,87
|5,95
|-1,34
|Logo Yazılım
|38,60
|39,12
|-1,33
|Bim Mağazalar
|69,05
|69,95
|-1,29
|Çimsa
|25,18
|25,50
|-1,25
|Hedef Girişim
|2,64
|2,67
|-1,12
|Pegasus
|70,90
|71,70
|-1,12
|Tekfen Holding
|14,42
|14,58
|-1,10
|Jantsa Jant Sanayi
|70,90
|71,60
|-0,98
|Şekerbank
|1,05
|1,06
|-0,94
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,54
|-0,90
|Vakıflar Bankası
|3,51
|3,54
|-0,85
|Gübre Fabrikaları
|53,80
|54,25
|-0,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500