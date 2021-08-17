Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,27 10,52 -2,38 Torunlar GMYO 3,82 3,91 -2,30 TAV Havalimanları 23,22 23,74 -2,19 Ege Endüstri 1.303,00 1.328,50 -1,92 Verusa Holding 45,38 46,24 -1,86 Türk Hava Yolları 12,43 12,61 -1,43 Fenerbahçe Futbol 34,96 35,44 -1,35 Koza Madencilik 13,93 14,12 -1,35 İndeks Bilgisayar 5,87 5,95 -1,34 Logo Yazılım 38,60 39,12 -1,33 Bim Mağazalar 69,05 69,95 -1,29 Çimsa 25,18 25,50 -1,25 Hedef Girişim 2,64 2,67 -1,12 Pegasus 70,90 71,70 -1,12 Tekfen Holding 14,42 14,58 -1,10 Jantsa Jant Sanayi 70,90 71,60 -0,98 Şekerbank 1,05 1,06 -0,94 İş Bankası (C) 5,49 5,54 -0,90 Vakıflar Bankası 3,51 3,54 -0,85 Gübre Fabrikaları 53,80 54,25 -0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara