Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre177,50183,40-3,22
Tekfen Holding14,6615,05-2,59
Bera Holding10,0510,29-2,33
Bim Mağazalar68,9570,10-1,64
Ülker Bisküvi19,7420,06-1,60
Erbosan145,20147,20-1,36
Coca Cola İçecek85,0586,00-1,10
Migros Ticaret36,4036,76-0,98
Otokar340,40343,60-0,93
Logo Yazılım38,6639,02-0,92
Çemaş Döküm1,261,27-0,79
Doğan Holding2,732,75-0,73
Gözde Girişim5,575,61-0,71
Turkcell15,4815,59-0,71
Sabancı Holding9,879,94-0,70
Şok Marketler Ticaret12,0712,15-0,66
Zorlu Enerji1,611,62-0,62
SASA Polyester28,5428,70-0,56
Gübre Fabrikaları53,7054,00-0,56
Fenerbahçe Futbol36,0836,28-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
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