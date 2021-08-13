Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|177,50
|183,40
|-3,22
|Tekfen Holding
|14,66
|15,05
|-2,59
|Bera Holding
|10,05
|10,29
|-2,33
|Bim Mağazalar
|68,95
|70,10
|-1,64
|Ülker Bisküvi
|19,74
|20,06
|-1,60
|Erbosan
|145,20
|147,20
|-1,36
|Coca Cola İçecek
|85,05
|86,00
|-1,10
|Migros Ticaret
|36,40
|36,76
|-0,98
|Otokar
|340,40
|343,60
|-0,93
|Logo Yazılım
|38,66
|39,02
|-0,92
|Çemaş Döküm
|1,26
|1,27
|-0,79
|Doğan Holding
|2,73
|2,75
|-0,73
|Gözde Girişim
|5,57
|5,61
|-0,71
|Turkcell
|15,48
|15,59
|-0,71
|Sabancı Holding
|9,87
|9,94
|-0,70
|Şok Marketler Ticaret
|12,07
|12,15
|-0,66
|Zorlu Enerji
|1,61
|1,62
|-0,62
|SASA Polyester
|28,54
|28,70
|-0,56
|Gübre Fabrikaları
|53,70
|54,00
|-0,56
|Fenerbahçe Futbol
|36,08
|36,28
|-0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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