Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Teknosa İç ve...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 7,41 -6,07 Brisa 23,46 24,70 -5,02 Ereğli Demir Çelik 19,67 20,52 -4,14 Kordsa Teknik Tekstil 24,12 25,14 -4,06 Türk Traktör 176,10 181,30 -2,87 Eczacıbaşı Yatırım 40,88 42,06 -2,81 Fenerbahçe Futbol 36,64 37,64 -2,66 Pegasus 69,90 71,70 -2,51 Nuh Çimento 39,26 40,22 -2,39 Odaş Elektrik 1,36 1,39 -2,16 Petkim 5,74 5,86 -2,05 Konya Çimento 881,80 900,00 -2,02 Alkim Kimya 15,13 15,44 -2,01 Albaraka Türk 1,51 1,54 -1,95 Arçelik 32,52 33,06 -1,63 Jantsa Jant Sanayi 72,60 73,80 -1,63 Borusan Mannesmann 27,18 27,62 -1,59 Kardemir (D) 7,86 7,97 -1,38 Selçuk Ecza Deposu 8,60 8,72 -1,38 Galatasaray Sportif 3,73 3,78 -1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi