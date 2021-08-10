Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Teknosa İç ve...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,96
|7,41
|-6,07
|Brisa
|23,46
|24,70
|-5,02
|Ereğli Demir Çelik
|19,67
|20,52
|-4,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,12
|25,14
|-4,06
|Türk Traktör
|176,10
|181,30
|-2,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,88
|42,06
|-2,81
|Fenerbahçe Futbol
|36,64
|37,64
|-2,66
|Pegasus
|69,90
|71,70
|-2,51
|Nuh Çimento
|39,26
|40,22
|-2,39
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,39
|-2,16
|Petkim
|5,74
|5,86
|-2,05
|Konya Çimento
|881,80
|900,00
|-2,02
|Alkim Kimya
|15,13
|15,44
|-2,01
|Albaraka Türk
|1,51
|1,54
|-1,95
|Arçelik
|32,52
|33,06
|-1,63
|Jantsa Jant Sanayi
|72,60
|73,80
|-1,63
|Borusan Mannesmann
|27,18
|27,62
|-1,59
|Kardemir (D)
|7,86
|7,97
|-1,38
|Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|8,72
|-1,38
|Galatasaray Sportif
|3,73
|3,78
|-1,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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