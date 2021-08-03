Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa Elektrik31,3629,526,23Tofaş Oto.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik31,3629,526,23
Tofaş Oto. Fab.34,9633,823,37
Coca Cola İçecek88,0586,252,09
Garanti Bankası8,728,551,99
Borusan Mannesmann26,4025,901,93
Net Holding4,124,051,73
İpek Doğal Enerji11,8611,681,54
Koza Madencilik13,8513,651,47
Alarko GMYO20,8820,601,36
Ereğli Demir Çelik19,9619,701,32
İş Bankası (C)5,395,321,32
T. Halk Bankası4,684,621,30
Vakıflar Bankası3,523,481,15
Alarko Holding9,759,641,14
RTA Laboratuvarları21,5621,321,13
Zorlu Enerji1,831,811,10
Kerevitaş Gıda4,594,541,10
İş GMYO1,901,881,06
Koza Altın105,60104,501,05
MLP Sağlık23,5423,301,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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