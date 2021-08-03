Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa Elektrik31,3629,526,23Tofaş Oto.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|31,36
|29,52
|6,23
|Tofaş Oto. Fab.
|34,96
|33,82
|3,37
|Coca Cola İçecek
|88,05
|86,25
|2,09
|Garanti Bankası
|8,72
|8,55
|1,99
|Borusan Mannesmann
|26,40
|25,90
|1,93
|Net Holding
|4,12
|4,05
|1,73
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|11,68
|1,54
|Koza Madencilik
|13,85
|13,65
|1,47
|Alarko GMYO
|20,88
|20,60
|1,36
|Ereğli Demir Çelik
|19,96
|19,70
|1,32
|İş Bankası (C)
|5,39
|5,32
|1,32
|T. Halk Bankası
|4,68
|4,62
|1,30
|Vakıflar Bankası
|3,52
|3,48
|1,15
|Alarko Holding
|9,75
|9,64
|1,14
|RTA Laboratuvarları
|21,56
|21,32
|1,13
|Zorlu Enerji
|1,83
|1,81
|1,10
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|4,54
|1,10
|İş GMYO
|1,90
|1,88
|1,06
|Koza Altın
|105,60
|104,50
|1,05
|MLP Sağlık
|23,54
|23,30
|1,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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