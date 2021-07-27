Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|11,06
|11,38
|-2,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,00
|37,80
|-2,12
|Doğan Holding
|2,53
|2,58
|-1,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,96
|7,09
|-1,83
|Nuh Çimento
|37,06
|37,70
|-1,70
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,21
|-1,65
|Ege Gübre
|170,10
|172,90
|-1,62
|Erbosan
|138,80
|140,80
|-1,42
|Kervan Gıda
|16,36
|16,57
|-1,27
|Şok Marketler Ticaret
|11,53
|11,67
|-1,20
|Odaş Elektrik
|1,83
|1,85
|-1,08
|Kardemir (D)
|7,33
|7,41
|-1,08
|Kartonsan
|49,52
|50,05
|-1,06
|İş Y. Men. Değ.
|13,10
|13,24
|-1,06
|Otokar
|275,10
|278,00
|-1,04
|Ford Otosan
|167,60
|169,20
|-0,95
|Hektaş
|7,46
|7,53
|-0,93
|Petkim
|5,37
|5,42
|-0,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|2,26
|-0,88
|T. Halk Bankası
|4,56
|4,60
|-0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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