Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding11,0611,38-2,81
Eczacıbaşı Yatırım37,0037,80-2,12
Doğan Holding2,532,58-1,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,967,09-1,83
Nuh Çimento37,0637,70-1,70
Çemaş Döküm1,191,21-1,65
Ege Gübre170,10172,90-1,62
Erbosan138,80140,80-1,42
Kervan Gıda16,3616,57-1,27
Şok Marketler Ticaret11,5311,67-1,20
Odaş Elektrik1,831,85-1,08
Kardemir (D)7,337,41-1,08
Kartonsan49,5250,05-1,06
İş Y. Men. Değ.13,1013,24-1,06
Otokar275,10278,00-1,04
Ford Otosan167,60169,20-0,95
Hektaş7,467,53-0,93
Petkim5,375,42-0,92
Yapı ve Kredi Bank.2,242,26-0,88
T. Halk Bankası4,564,60-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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