Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama322,30293,0010,00
Konya Çimento910,30847,007,47
Borusan Mannesmann25,5823,887,12
Erbosan145,80136,706,66
Doğuş Otomotiv26,7025,046,63
Ege Gübre182,00172,005,81
Kervan Gıda15,1714,385,49
Eczacıbaşı Yatırım40,8038,805,15
Kartonsan54,4052,004,62
Brisa22,0021,144,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,766,523,68
Torunlar GMYO2,962,863,50
Alarko Holding9,589,283,23
Hedef Girişim3,072,983,02
Ege Endüstri1.302,301.265,002,95
Galatasaray Sportif3,663,562,81
Afyon Çimento3,843,742,67
Vestel Beyaz Eşya47,1845,982,61
SASA Polyester29,3428,622,52
Kordsa Teknik Tekstil21,0620,582,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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