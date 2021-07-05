Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|322,30
|293,00
|10,00
|Konya Çimento
|910,30
|847,00
|7,47
|Borusan Mannesmann
|25,58
|23,88
|7,12
|Erbosan
|145,80
|136,70
|6,66
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|25,04
|6,63
|Ege Gübre
|182,00
|172,00
|5,81
|Kervan Gıda
|15,17
|14,38
|5,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,80
|38,80
|5,15
|Kartonsan
|54,40
|52,00
|4,62
|Brisa
|22,00
|21,14
|4,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|6,52
|3,68
|Torunlar GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Alarko Holding
|9,58
|9,28
|3,23
|Hedef Girişim
|3,07
|2,98
|3,02
|Ege Endüstri
|1.302,30
|1.265,00
|2,95
|Galatasaray Sportif
|3,66
|3,56
|2,81
|Afyon Çimento
|3,84
|3,74
|2,67
|Vestel Beyaz Eşya
|47,18
|45,98
|2,61
|SASA Polyester
|29,34
|28,62
|2,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,06
|20,58
|2,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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