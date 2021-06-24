Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento814,90835,00-2,41
Odaş Elektrik1,921,96-2,04
Kartonsan54,8555,90-1,88
Jantsa Jant Sanayi79,6080,95-1,67
TAV Havalimanları26,8827,26-1,39
Selçuk Ecza Deposu8,788,90-1,35
Kerevitaş Gıda4,524,58-1,31
Hektaş8,158,25-1,21
Yataş13,1313,29-1,20
Ege Endüstri1.256,001.270,00-1,10
Vestel30,8831,20-1,03
Good-Year6,967,03-1,00
SASA Polyester30,9431,24-0,96
Brisa21,1421,34-0,94
Şişe Cam7,978,01-0,50
İş GMYO2,002,01-0,50
Tukaş6,906,93-0,43
Nuh Çimento41,5441,70-0,38
Şok Marketler Ticaret11,4811,52-0,35
Doğan Holding2,962,97-0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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