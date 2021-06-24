Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|814,90
|835,00
|-2,41
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,96
|-2,04
|Kartonsan
|54,85
|55,90
|-1,88
|Jantsa Jant Sanayi
|79,60
|80,95
|-1,67
|TAV Havalimanları
|26,88
|27,26
|-1,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,78
|8,90
|-1,35
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|4,58
|-1,31
|Hektaş
|8,15
|8,25
|-1,21
|Yataş
|13,13
|13,29
|-1,20
|Ege Endüstri
|1.256,00
|1.270,00
|-1,10
|Vestel
|30,88
|31,20
|-1,03
|Good-Year
|6,96
|7,03
|-1,00
|SASA Polyester
|30,94
|31,24
|-0,96
|Brisa
|21,14
|21,34
|-0,94
|Şişe Cam
|7,97
|8,01
|-0,50
|İş GMYO
|2,00
|2,01
|-0,50
|Tukaş
|6,90
|6,93
|-0,43
|Nuh Çimento
|41,54
|41,70
|-0,38
|Şok Marketler Ticaret
|11,48
|11,52
|-0,35
|Doğan Holding
|2,96
|2,97
|-0,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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