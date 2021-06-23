Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre173,70166,004,64
Konya Çimento802,10774,403,58
Kerevitaş Gıda4,454,313,25
Odaş Elektrik1,951,893,17
Kartonsan55,2053,652,89
Yataş13,2812,922,79
Selçuk Ecza Deposu8,858,632,55
Vestel31,3430,642,28
Anadolu Efes22,6622,182,16
Ege Endüstri1.270,801.243,902,16
Koza Madencilik14,7814,472,14
Tekfen Holding15,5215,202,11
Migros Ticaret33,5632,902,01
Deva Holding24,8024,321,97
Bursa Çimento3,673,601,94
Çemtaş13,2212,971,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,896,761,92
Jantsa Jant Sanayi82,5581,001,91
Netaş Telekomünikasyon20,8220,461,76
Esenboğa Elektrik30,1429,621,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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