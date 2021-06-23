Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|173,70
|166,00
|4,64
|Konya Çimento
|802,10
|774,40
|3,58
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|4,31
|3,25
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,89
|3,17
|Kartonsan
|55,20
|53,65
|2,89
|Yataş
|13,28
|12,92
|2,79
|Selçuk Ecza Deposu
|8,85
|8,63
|2,55
|Vestel
|31,34
|30,64
|2,28
|Anadolu Efes
|22,66
|22,18
|2,16
|Ege Endüstri
|1.270,80
|1.243,90
|2,16
|Koza Madencilik
|14,78
|14,47
|2,14
|Tekfen Holding
|15,52
|15,20
|2,11
|Migros Ticaret
|33,56
|32,90
|2,01
|Deva Holding
|24,80
|24,32
|1,97
|Bursa Çimento
|3,67
|3,60
|1,94
|Çemtaş
|13,22
|12,97
|1,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,89
|6,76
|1,92
|Jantsa Jant Sanayi
|82,55
|81,00
|1,91
|Netaş Telekomünikasyon
|20,82
|20,46
|1,76
|Esenboğa Elektrik
|30,14
|29,62
|1,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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