Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 173,70 166,00 4,64 Konya Çimento 802,10 774,40 3,58 Kerevitaş Gıda 4,45 4,31 3,25 Odaş Elektrik 1,95 1,89 3,17 Kartonsan 55,20 53,65 2,89 Yataş 13,28 12,92 2,79 Selçuk Ecza Deposu 8,85 8,63 2,55 Vestel 31,34 30,64 2,28 Anadolu Efes 22,66 22,18 2,16 Ege Endüstri 1.270,80 1.243,90 2,16 Koza Madencilik 14,78 14,47 2,14 Tekfen Holding 15,52 15,20 2,11 Migros Ticaret 33,56 32,90 2,01 Deva Holding 24,80 24,32 1,97 Bursa Çimento 3,67 3,60 1,94 Çemtaş 13,22 12,97 1,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,89 6,76 1,92 Jantsa Jant Sanayi 82,55 81,00 1,91 Netaş Telekomünikasyon 20,82 20,46 1,76 Esenboğa Elektrik 30,14 29,62 1,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi