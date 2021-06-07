Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik2,072,12-2,36İndeks Bilgisayar6,406,51-1,69İş Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,07 2,12 -2,36 İndeks Bilgisayar 6,40 6,51 -1,69 İş Yatırım Menkul Değerler 15,85 16,12 -1,67 Zorlu Enerji 2,03 2,06 -1,46 MLP Sağlık 21,82 22,12 -1,36 Aksa Enerji 13,41 13,58 -1,25 Ford Otosan 176,80 179,00 -1,23 Hektaş 9,00 9,11 -1,21 Bera Holding 23,42 23,68 -1,10 Brisa 22,40 22,62 -0,97 Petkim 6,26 6,32 -0,95 Enerjisa Enerji 10,77 10,84 -0,65 Bagfaş 24,26 24,40 -0,57 Nuh Çimento 46,00 46,26 -0,56 TAV Havalimanları 25,84 25,96 -0,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 7,25 -0,41 Bim Mağazalar 61,95 62,20 -0,40 Karsan Otomotiv 3,90 3,91 -0,26 Türk Traktör 183,50 183,90 -0,22 Konya Çimento 831,50 833,30 -0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara