Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik2,072,12-2,36İndeks Bilgisayar6,406,51-1,69İş Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,072,12-2,36
İndeks Bilgisayar6,406,51-1,69
İş Yatırım Menkul Değerler15,8516,12-1,67
Zorlu Enerji2,032,06-1,46
MLP Sağlık21,8222,12-1,36
Aksa Enerji13,4113,58-1,25
Ford Otosan176,80179,00-1,23
Hektaş9,009,11-1,21
Bera Holding23,4223,68-1,10
Brisa22,4022,62-0,97
Petkim6,266,32-0,95
Enerjisa Enerji10,7710,84-0,65
Bagfaş24,2624,40-0,57
Nuh Çimento46,0046,26-0,56
TAV Havalimanları25,8425,96-0,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,227,25-0,41
Bim Mağazalar61,9562,20-0,40
Karsan Otomotiv3,903,91-0,26
Türk Traktör183,50183,90-0,22
Konya Çimento831,50833,30-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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