Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,31
|-8,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,10
|-2,73
|Net Holding
|5,23
|5,37
|-2,61
|Bursa Çimento
|3,84
|3,92
|-2,04
|Pegasus
|81,70
|83,15
|-1,74
|TAV Havalimanları
|23,58
|23,98
|-1,67
|Verusa Holding
|55,00
|55,90
|-1,61
|Mavi Giyim
|49,70
|50,50
|-1,58
|Halk GMYO
|2,95
|3,00
|-1,52
|Çimsa
|23,16
|23,50
|-1,45
|Fenerbahçe Futbol
|33,42
|33,90
|-1,42
|Coca Cola İçecek
|78,45
|79,40
|-1,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,53
|16,72
|-1,14
|Türk Hava Yolları
|13,17
|13,32
|-1,13
|Yataş
|15,62
|15,78
|-1,01
|Borusan Mannesmann
|28,30
|28,58
|-0,98
|Oyak Çimento
|7,21
|7,28
|-0,96
|Parsan
|28,82
|29,08
|-0,89
|Türk Traktör
|184,00
|185,60
|-0,86
|Konya Çimento
|879,80
|887,40
|-0,86
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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