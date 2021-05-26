Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding27,6426,544,14
Garanti Bankası8,067,803,33
Petkim6,326,123,27
Kardemir (D)7,967,742,84
TAV Havalimanları23,0022,382,77
Jantsa Jant Sanayi86,6584,502,54
İndeks Bilgisayar6,916,752,37
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,351,322,27
İş GMYO1,861,822,20
Akiş GMYO1,861,822,20
Emlak Konut GMYO1,891,852,16
Aksa Enerji12,9112,652,06
Vestel32,0031,362,04
Enerjisa Enerji10,6710,462,01
Ereğli Demir Çelik18,8518,482,00
Zorlu Enerji2,042,002,00
Akbank5,205,101,96
Karsan Otomotiv4,844,751,89
Aksa16,1815,881,89
Sabancı Holding8,458,301,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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