Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|27,64
|26,54
|4,14
|Garanti Bankası
|8,06
|7,80
|3,33
|Petkim
|6,32
|6,12
|3,27
|Kardemir (D)
|7,96
|7,74
|2,84
|TAV Havalimanları
|23,00
|22,38
|2,77
|Jantsa Jant Sanayi
|86,65
|84,50
|2,54
|İndeks Bilgisayar
|6,91
|6,75
|2,37
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,35
|1,32
|2,27
|İş GMYO
|1,86
|1,82
|2,20
|Akiş GMYO
|1,86
|1,82
|2,20
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|1,85
|2,16
|Aksa Enerji
|12,91
|12,65
|2,06
|Vestel
|32,00
|31,36
|2,04
|Enerjisa Enerji
|10,67
|10,46
|2,01
|Ereğli Demir Çelik
|18,85
|18,48
|2,00
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,00
|2,00
|Akbank
|5,20
|5,10
|1,96
|Karsan Otomotiv
|4,84
|4,75
|1,89
|Aksa
|16,18
|15,88
|1,89
|Sabancı Holding
|8,45
|8,30
|1,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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