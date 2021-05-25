Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|207,90
|211,70
|-1,79
|Gübre Fabrikaları
|63,75
|64,80
|-1,62
|Karsan Otomotiv
|4,96
|5,04
|-1,59
|Alarko Holding
|10,58
|10,75
|-1,58
|Tukaş
|7,24
|7,35
|-1,50
|Ereğli Demir Çelik
|18,95
|19,23
|-1,46
|Hektaş
|9,39
|9,50
|-1,16
|Jantsa Jant Sanayi
|89,00
|90,00
|-1,11
|Koza Madencilik
|17,31
|17,50
|-1,09
|Bagfaş
|25,24
|25,50
|-1,02
|Bursa Çimento
|3,94
|3,98
|-1,01
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,45
|-0,97
|Nuh Çimento
|51,40
|51,85
|-0,87
|Aksa
|16,65
|16,79
|-0,83
|Turkcell
|15,63
|15,76
|-0,82
|Gözde Girişim
|6,27
|6,32
|-0,79
|Kervan Gıda
|16,55
|16,68
|-0,78
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,39
|1,40
|-0,71
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|7,18
|-0,70
|Good-Year
|7,63
|7,68
|-0,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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