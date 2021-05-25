Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 207,90 211,70 -1,79 Gübre Fabrikaları 63,75 64,80 -1,62 Karsan Otomotiv 4,96 5,04 -1,59 Alarko Holding 10,58 10,75 -1,58 Tukaş 7,24 7,35 -1,50 Ereğli Demir Çelik 18,95 19,23 -1,46 Hektaş 9,39 9,50 -1,16 Jantsa Jant Sanayi 89,00 90,00 -1,11 Koza Madencilik 17,31 17,50 -1,09 Bagfaş 25,24 25,50 -1,02 Bursa Çimento 3,94 3,98 -1,01 Coca Cola İçecek 81,65 82,45 -0,97 Nuh Çimento 51,40 51,85 -0,87 Aksa 16,65 16,79 -0,83 Turkcell 15,63 15,76 -0,82 Gözde Girişim 6,27 6,32 -0,79 Kervan Gıda 16,55 16,68 -0,78 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,39 1,40 -0,71 İndeks Bilgisayar 7,13 7,18 -0,70 Good-Year 7,63 7,68 -0,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak