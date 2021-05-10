Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Teknosa İç ve...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 7,55 9,93 Fenerbahçe Futbol 27,80 26,64 4,35 Doğuş Otomotiv 28,32 27,26 3,89 TAV Havalimanları 23,92 23,08 3,64 Tofaş Oto Fabrikası 29,62 28,62 3,49 Aksa Enerji 12,88 12,45 3,45 Karsan Otomotiv 4,05 3,92 3,32 Torunlar GMYO 3,54 3,43 3,21 Vestel 30,02 29,10 3,16 Türk Telekom 6,88 6,67 3,15 Gübre Fabrikaları 63,25 61,35 3,10 Doğan Holding 3,08 2,99 3,01 Odaş Elektrik 2,52 2,45 2,86 Brisa 24,54 23,88 2,76 Kordsa Teknik Tekstil 23,44 22,82 2,72 Ereğli Demir Çelik 20,22 19,74 2,43 Zorlu Enerji 2,11 2,06 2,43 Pegasus 83,30 81,35 2,40 Bera Holding 33,16 32,40 2,35 Emlak Konut GMYO 1,88 1,84 2,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara