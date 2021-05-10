Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Teknosa İç ve...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,30
|7,55
|9,93
|Fenerbahçe Futbol
|27,80
|26,64
|4,35
|Doğuş Otomotiv
|28,32
|27,26
|3,89
|TAV Havalimanları
|23,92
|23,08
|3,64
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,62
|28,62
|3,49
|Aksa Enerji
|12,88
|12,45
|3,45
|Karsan Otomotiv
|4,05
|3,92
|3,32
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,43
|3,21
|Vestel
|30,02
|29,10
|3,16
|Türk Telekom
|6,88
|6,67
|3,15
|Gübre Fabrikaları
|63,25
|61,35
|3,10
|Doğan Holding
|3,08
|2,99
|3,01
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,45
|2,86
|Brisa
|24,54
|23,88
|2,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,44
|22,82
|2,72
|Ereğli Demir Çelik
|20,22
|19,74
|2,43
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,06
|2,43
|Pegasus
|83,30
|81,35
|2,40
|Bera Holding
|33,16
|32,40
|2,35
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|1,84
|2,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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