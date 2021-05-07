Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|16,09
|17,17
|-6,29
|Petkim
|6,49
|6,90
|-5,94
|MLP Sağlık
|23,54
|24,72
|-4,77
|Hektaş
|9,26
|9,50
|-2,53
|Bim Mağazalar
|64,65
|66,10
|-2,19
|Yataş
|16,69
|17,05
|-2,11
|Şok Marketler Ticaret
|12,23
|12,49
|-2,08
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,50
|-2,00
|Ereğli Demir Çelik
|19,44
|19,80
|-1,82
|Alkim Kimya
|16,75
|17,03
|-1,64
|Kartonsan
|60,45
|61,35
|-1,47
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|7,40
|-1,22
|Esenboğa Elektrik
|29,66
|30,00
|-1,13
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,92
|17,11
|-1,11
|Enerjisa Enerji
|10,38
|10,49
|-1,05
|Zorlu Enerji
|2,05
|2,07
|-0,97
|Kardemir (D)
|8,20
|8,28
|-0,97
|Fenerbahçe Futbol
|26,74
|27,00
|-0,96
|Polisan Holding
|3,09
|3,12
|-0,96
|Aksa Enerji
|12,23
|12,34
|-0,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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