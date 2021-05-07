Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa16,0917,17-6,29
Petkim6,496,90-5,94
MLP Sağlık23,5424,72-4,77
Hektaş9,269,50-2,53
Bim Mağazalar64,6566,10-2,19
Yataş16,6917,05-2,11
Şok Marketler Ticaret12,2312,49-2,08
Odaş Elektrik2,452,50-2,00
Ereğli Demir Çelik19,4419,80-1,82
Alkim Kimya16,7517,03-1,64
Kartonsan60,4561,35-1,47
İndeks Bilgisayar7,317,40-1,22
Esenboğa Elektrik29,6630,00-1,13
İş Yatırım Menkul Değerler16,9217,11-1,11
Enerjisa Enerji10,3810,49-1,05
Zorlu Enerji2,052,07-0,97
Kardemir (D)8,208,28-0,97
Fenerbahçe Futbol26,7427,00-0,96
Polisan Holding3,093,12-0,96
Aksa Enerji12,2312,34-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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