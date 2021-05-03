Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|27,54
|28,60
|-3,71
|Bera Holding
|31,62
|32,74
|-3,42
|Türkiye Sigorta
|5,50
|5,64
|-2,48
|Gözde Girişim
|7,25
|7,37
|-1,63
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,36
|29,84
|-1,61
|Hektaş
|8,07
|8,20
|-1,59
|Jantsa Jant Sanayi
|737,10
|747,30
|-1,36
|Kervan Gıda
|16,15
|16,36
|-1,28
|Arçelik
|33,94
|34,38
|-1,28
|Yataş
|16,67
|16,87
|-1,19
|Otokar
|342,40
|346,00
|-1,04
|Ereğli Demir Çelik
|18,88
|19,04
|-0,84
|Vestel
|28,56
|28,80
|-0,83
|Turkcell
|14,73
|14,84
|-0,74
|Alkim Kimya
|17,10
|17,22
|-0,70
|Türk Traktör
|207,60
|208,80
|-0,57
|Aksa Enerji
|11,39
|11,44
|-0,44
|Doğan Holding
|2,94
|2,95
|-0,34
|Vakıflar Bankası
|3,41
|3,42
|-0,29
|Ford Otosan
|175,50
|175,80
|-0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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