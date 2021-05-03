Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol27,5428,60-3,71
Bera Holding31,6232,74-3,42
Türkiye Sigorta5,505,64-2,48
Gözde Girişim7,257,37-1,63
Tofaş Oto Fabrikası29,3629,84-1,61
Hektaş8,078,20-1,59
Jantsa Jant Sanayi737,10747,30-1,36
Kervan Gıda16,1516,36-1,28
Arçelik33,9434,38-1,28
Yataş16,6716,87-1,19
Otokar342,40346,00-1,04
Ereğli Demir Çelik18,8819,04-0,84
Vestel28,5628,80-0,83
Turkcell14,7314,84-0,74
Alkim Kimya17,1017,22-0,70
Türk Traktör207,60208,80-0,57
Aksa Enerji11,3911,44-0,44
Doğan Holding2,942,95-0,34
Vakıflar Bankası3,413,42-0,29
Ford Otosan175,50175,80-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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