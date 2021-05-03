Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 27,54 28,60 -3,71 Bera Holding 31,62 32,74 -3,42 Türkiye Sigorta 5,50 5,64 -2,48 Gözde Girişim 7,25 7,37 -1,63 Tofaş Oto Fabrikası 29,36 29,84 -1,61 Hektaş 8,07 8,20 -1,59 Jantsa Jant Sanayi 737,10 747,30 -1,36 Kervan Gıda 16,15 16,36 -1,28 Arçelik 33,94 34,38 -1,28 Yataş 16,67 16,87 -1,19 Otokar 342,40 346,00 -1,04 Ereğli Demir Çelik 18,88 19,04 -0,84 Vestel 28,56 28,80 -0,83 Turkcell 14,73 14,84 -0,74 Alkim Kimya 17,10 17,22 -0,70 Türk Traktör 207,60 208,80 -0,57 Aksa Enerji 11,39 11,44 -0,44 Doğan Holding 2,94 2,95 -0,34 Vakıflar Bankası 3,41 3,42 -0,29 Ford Otosan 175,50 175,80 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara