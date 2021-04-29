Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento956,00869,1010,00Jantsa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|956,00
|869,10
|10,00
|Jantsa Jant Sanayi
|769,90
|717,60
|7,29
|Borusan Mannesmann
|25,48
|23,88
|6,70
|Good-Year
|7,79
|7,31
|6,57
|Kartonsan
|52,40
|49,50
|5,86
|İş Finansal Kiralama
|3,16
|2,99
|5,69
|Ege Endüstri
|1.426,60
|1.355,40
|5,25
|Bera Holding
|30,00
|28,70
|4,53
|Şekerbank
|1,11
|1,07
|3,74
|Bagfaş
|23,24
|22,50
|3,29
|MLP Sağlık
|23,94
|23,18
|3,28
|İndeks Bilgisayar
|6,94
|6,73
|3,12
|Arçelik
|35,08
|34,02
|3,12
|Enerjisa Enerji
|10,23
|9,94
|2,92
|Koç Holding
|18,53
|18,04
|2,72
|Hektaş
|28,88
|28,14
|2,63
|Selçuk Ecza Deposu
|10,01
|9,76
|2,56
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,24
|1,21
|2,48
|Alarko GMYO
|23,18
|22,64
|2,39
|Turkcell
|15,61
|15,25
|2,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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