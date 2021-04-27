Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 210,80 217,80 -3,21 Odaş Elektrik 2,43 2,51 -3,19 Konya Çimento 892,80 917,80 -2,72 Borusan Mannesmann 24,22 24,80 -2,34 Torunlar GMYO 3,51 3,58 -1,96 Karsan Otomotiv 3,42 3,48 -1,72 Kartonsan 50,85 51,60 -1,45 Petkim 6,42 6,50 -1,23 Bursa Çimento 3,51 3,55 -1,13 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 2,10 -0,95 Fenerbahçe Futbol 30,04 30,32 -0,92 Çemtaş 15,43 15,56 -0,84 Parsan 28,80 29,00 -0,69 Nuh Çimento 53,05 53,40 -0,66 Verusa Holding 54,35 54,70 -0,64 Akbank 4,87 4,90 -0,61 Vakıflar Bankası 3,41 3,43 -0,58 Emlak Konut GMYO 1,81 1,82 -0,55 T. Halk Bankası 4,21 4,23 -0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi