Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|210,80
|217,80
|-3,21
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,51
|-3,19
|Konya Çimento
|892,80
|917,80
|-2,72
|Borusan Mannesmann
|24,22
|24,80
|-2,34
|Torunlar GMYO
|3,51
|3,58
|-1,96
|Karsan Otomotiv
|3,42
|3,48
|-1,72
|Kartonsan
|50,85
|51,60
|-1,45
|Petkim
|6,42
|6,50
|-1,23
|Bursa Çimento
|3,51
|3,55
|-1,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|2,10
|-0,95
|Fenerbahçe Futbol
|30,04
|30,32
|-0,92
|Çemtaş
|15,43
|15,56
|-0,84
|Parsan
|28,80
|29,00
|-0,69
|Nuh Çimento
|53,05
|53,40
|-0,66
|Verusa Holding
|54,35
|54,70
|-0,64
|Akbank
|4,87
|4,90
|-0,61
|Vakıflar Bankası
|3,41
|3,43
|-0,58
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,82
|-0,55
|T. Halk Bankası
|4,21
|4,23
|-0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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