Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör210,80217,80-3,21
Odaş Elektrik2,432,51-3,19
Konya Çimento892,80917,80-2,72
Borusan Mannesmann24,2224,80-2,34
Torunlar GMYO3,513,58-1,96
Karsan Otomotiv3,423,48-1,72
Kartonsan50,8551,60-1,45
Petkim6,426,50-1,23
Bursa Çimento3,513,55-1,13
İhlas Gayrimenkul1,001,01-0,99
Yapı ve Kredi Bank.2,082,10-0,95
Fenerbahçe Futbol30,0430,32-0,92
Çemtaş15,4315,56-0,84
Parsan28,8029,00-0,69
Nuh Çimento53,0553,40-0,66
Verusa Holding54,3554,70-0,64
Akbank4,874,90-0,61
Vakıflar Bankası3,413,43-0,58
Emlak Konut GMYO1,811,82-0,55
T. Halk Bankası4,214,23-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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