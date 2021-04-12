Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 234,10 219,20 6,80 Deva Holding 31,38 29,48 6,45 Tat Gıda 10,96 10,30 6,41 Tukaş 8,39 8,00 4,88 Şok Marketler Ticaret 13,61 13,01 4,61 Kerevitaş Gıda 6,34 6,07 4,45 Migros Ticaret 39,02 37,68 3,56 Bera Holding 25,48 24,94 2,17 Alkim Kimya 17,58 17,27 1,80 Halkbank 4,62 4,54 1,76 Selçuk Ecza Deposu 10,40 10,22 1,76 Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,47 1,70 Tekfen Holding 15,39 15,15 1,58 Bim Mağazalar 70,00 68,95 1,52 Kervan Gıda 18,42 18,17 1,38 Ülker Bisküvi 21,74 21,46 1,30 MLP Sağlık 21,20 20,98 1,05 Türkiye Sigorta 6,00 5,94 1,01 Petkim 6,07 6,01 1,00 Bagfaş 21,94 21,74 0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara