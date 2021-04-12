Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre234,10219,206,80
Deva Holding31,3829,486,45
Tat Gıda10,9610,306,41
Tukaş8,398,004,88
Şok Marketler Ticaret13,6113,014,61
Kerevitaş Gıda6,346,074,45
Migros Ticaret39,0237,683,56
Bera Holding25,4824,942,17
Alkim Kimya17,5817,271,80
Halkbank4,624,541,76
Selçuk Ecza Deposu10,4010,221,76
Eczacıbaşı İlaç6,586,471,70
Tekfen Holding15,3915,151,58
Bim Mağazalar70,0068,951,52
Kervan Gıda18,4218,171,38
Ülker Bisküvi21,7421,461,30
MLP Sağlık21,2020,981,05
Türkiye Sigorta6,005,941,01
Petkim6,076,011,00
Bagfaş21,9421,740,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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