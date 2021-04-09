Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,48
|37,18
|-9,95
|Akiş GMYO
|2,01
|2,07
|-2,90
|TAV Havalimanları
|20,42
|21,02
|-2,85
|Doğan Holding
|3,28
|3,36
|-2,38
|Good-Year
|7,56
|7,74
|-2,33
|Pegasus
|70,90
|72,50
|-2,21
|Doğuş Otomotiv
|29,58
|30,20
|-2,05
|Tukaş
|8,12
|8,29
|-2,05
|Şok Marketler Ticaret
|12,94
|13,21
|-2,04
|İndeks Bilgisayar
|32,42
|33,08
|-2,00
|Gübre Fabrikaları
|72,55
|74,00
|-1,96
|Arçelik
|32,86
|33,50
|-1,91
|Aksa
|16,63
|16,95
|-1,89
|Türkiye Sigorta
|6,10
|6,22
|-1,86
|Brisa
|26,88
|27,38
|-1,83
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,44
|33,04
|-1,82
|Kervan Gıda
|18,06
|18,38
|-1,74
|Coca Cola İçecek
|70,50
|71,65
|-1,61
|Kartonsan
|64,40
|65,45
|-1,60
|Selçuk Ecza Deposu
|10,43
|10,60
|-1,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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