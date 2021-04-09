Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,48 37,18 -9,95 Akiş GMYO 2,01 2,07 -2,90 TAV Havalimanları 20,42 21,02 -2,85 Doğan Holding 3,28 3,36 -2,38 Good-Year 7,56 7,74 -2,33 Pegasus 70,90 72,50 -2,21 Doğuş Otomotiv 29,58 30,20 -2,05 Tukaş 8,12 8,29 -2,05 Şok Marketler Ticaret 12,94 13,21 -2,04 İndeks Bilgisayar 32,42 33,08 -2,00 Gübre Fabrikaları 72,55 74,00 -1,96 Arçelik 32,86 33,50 -1,91 Aksa 16,63 16,95 -1,89 Türkiye Sigorta 6,10 6,22 -1,86 Brisa 26,88 27,38 -1,83 Tofaş Oto Fabrikası 32,44 33,04 -1,82 Kervan Gıda 18,06 18,38 -1,74 Coca Cola İçecek 70,50 71,65 -1,61 Kartonsan 64,40 65,45 -1,60 Selçuk Ecza Deposu 10,43 10,60 -1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara