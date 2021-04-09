Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol33,4837,18-9,95
Akiş GMYO2,012,07-2,90
TAV Havalimanları20,4221,02-2,85
Doğan Holding3,283,36-2,38
Good-Year7,567,74-2,33
Pegasus70,9072,50-2,21
Doğuş Otomotiv29,5830,20-2,05
Tukaş8,128,29-2,05
Şok Marketler Ticaret12,9413,21-2,04
İndeks Bilgisayar32,4233,08-2,00
Gübre Fabrikaları72,5574,00-1,96
Arçelik32,8633,50-1,91
Aksa16,6316,95-1,89
Türkiye Sigorta6,106,22-1,86
Brisa26,8827,38-1,83
Tofaş Oto Fabrikası32,4433,04-1,82
Kervan Gıda18,0618,38-1,74
Coca Cola İçecek70,5071,65-1,61
Kartonsan64,4065,45-1,60
Selçuk Ecza Deposu10,4310,60-1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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