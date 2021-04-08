Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|37,98
|38,90
|-2,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|1,14
|-1,75
|Bera Holding
|24,08
|24,50
|-1,71
|Türk Hava Yolları
|12,66
|12,85
|-1,48
|Arçelik
|33,46
|33,94
|-1,41
|Aksa Enerji
|12,34
|12,51
|-1,36
|Net Holding
|4,62
|4,68
|-1,28
|Brisa
|27,50
|27,84
|-1,22
|Parsan
|32,88
|33,28
|-1,20
|Vakıflar Bankası
|3,54
|3,58
|-1,12
|Odaş Elektrik
|3,65
|3,69
|-1,08
|TAV Havalimanları
|21,24
|21,46
|-1,03
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,97
|-1,02
|Mavi Giyim
|44,90
|45,34
|-0,97
|Halk GMYO
|3,42
|3,45
|-0,87
|Pegasus
|74,30
|74,95
|-0,87
|Verusa Holding
|62,95
|63,50
|-0,87
|Şekerbank
|1,19
|1,20
|-0,83
|Türk Traktör
|209,90
|211,50
|-0,76
|Tekfen Holding
|15,57
|15,68
|-0,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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