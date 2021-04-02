Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|827,00
|751,90
|9,99
|Migros Ticaret
|38,56
|36,24
|6,40
|Konya Çimento
|1.166,30
|1.108,00
|5,26
|Alkim Kimya
|18,30
|17,56
|4,21
|Türkiye Sigorta
|6,76
|6,50
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,10
|32,84
|3,84
|Karsan Otomotiv
|4,14
|4,01
|3,24
|Deva Holding
|32,28
|31,30
|3,13
|Gözde Girişim
|7,71
|7,48
|3,07
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,72
|16,23
|3,02
|Mavi Giyim
|48,10
|46,70
|3,00
|Doğuş Otomotiv
|30,28
|29,40
|2,99
|Enerjisa Enerji
|12,14
|11,83
|2,62
|Net Holding
|4,41
|4,30
|2,56
|Sabancı Holding
|9,21
|8,99
|2,45
|Çimsa
|21,04
|20,54
|2,43
|TAV Havalimanları
|21,32
|20,84
|2,30
|Koza Madencilik
|14,69
|14,36
|2,30
|İş Bankası (C)
|5,07
|4,96
|2,25
|Şok Marketler Ticaret
|12,41
|12,14
|2,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500