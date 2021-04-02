Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi827,00751,909,99
Migros Ticaret38,5636,246,40
Konya Çimento1.166,301.108,005,26
Alkim Kimya18,3017,564,21
Türkiye Sigorta6,766,504,00
Fenerbahçe Futbol34,1032,843,84
Karsan Otomotiv4,144,013,24
Deva Holding32,2831,303,13
Gözde Girişim7,717,483,07
İş Yatırım Menkul Değerler16,7216,233,02
Mavi Giyim48,1046,703,00
Doğuş Otomotiv30,2829,402,99
Enerjisa Enerji12,1411,832,62
Net Holding4,414,302,56
Sabancı Holding9,218,992,45
Çimsa21,0420,542,43
TAV Havalimanları21,3220,842,30
Koza Madencilik14,6914,362,30
İş Bankası (C)5,074,962,25
Şok Marketler Ticaret12,4112,142,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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