Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding58,2560,40-3,56
Enerjisa Enerji10,8611,20-3,04
İndeks Bilgisayar28,8629,70-2,83
Aksa Enerji10,8811,17-2,60
Ege Endüstri1.568,001.607,80-2,48
Koza Altın117,20120,10-2,41
Gözde Girişim7,297,47-2,41
Tat Gıda9,469,68-2,27
Arçelik35,0635,86-2,23
Oyak Çimento7,107,26-2,20
Logo Yazılım160,00163,50-2,14
Selçuk Ecza Deposu10,6610,89-2,11
Mavi Giyim48,2649,24-1,99
Alcatel Lucent Teletaş30,8231,44-1,97
Enka İnşaat7,737,88-1,90
Otokar361,00368,00-1,90
Kerevitaş Gıda5,715,82-1,89
Koza Madencilik13,5913,84-1,81
Bim Mağazalar69,1070,35-1,78
Alarko GMYO25,7226,18-1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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