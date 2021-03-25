Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,421,46-2,74
Tofaş Oto Fabrikası33,3234,08-2,23
Oyak Çimento7,217,37-2,17
Doğan Holding3,173,24-2,16
Halkbank4,584,68-2,14
Bagfaş23,0023,50-2,13
Türkiye Sigorta6,216,34-2,05
Brisa28,6229,20-1,99
İş GMYO2,002,04-1,96
Ege Endüstri1.775,101.809,90-1,92
Aksigorta8,168,30-1,69
Türk Traktör216,70220,07-1,53
Alarko Holding10,8110,97-1,46
Petkim5,545,62-1,42
Ege Gübre211,00214,00-1,40
Yapı ve Kredi Bankası2,202,23-1,35
Özak GMYO5,185,25-1,33
İskenderun Demir Çelik11,1011,25-1,33
Kordsa Teknik Tekstil24,4024,72-1,29
Pınar Süt21,4221,70-1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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