Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,42
|1,46
|-2,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|33,32
|34,08
|-2,23
|Oyak Çimento
|7,21
|7,37
|-2,17
|Doğan Holding
|3,17
|3,24
|-2,16
|Halkbank
|4,58
|4,68
|-2,14
|Bagfaş
|23,00
|23,50
|-2,13
|Türkiye Sigorta
|6,21
|6,34
|-2,05
|Brisa
|28,62
|29,20
|-1,99
|İş GMYO
|2,00
|2,04
|-1,96
|Ege Endüstri
|1.775,10
|1.809,90
|-1,92
|Aksigorta
|8,16
|8,30
|-1,69
|Türk Traktör
|216,70
|220,07
|-1,53
|Alarko Holding
|10,81
|10,97
|-1,46
|Petkim
|5,54
|5,62
|-1,42
|Ege Gübre
|211,00
|214,00
|-1,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,20
|2,23
|-1,35
|Özak GMYO
|5,18
|5,25
|-1,33
|İskenderun Demir Çelik
|11,10
|11,25
|-1,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|24,72
|-1,29
|Pınar Süt
|21,42
|21,70
|-1,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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