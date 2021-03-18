Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

18.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:59
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan214,90229,20-6,24Tofaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan214,90229,20-6,24
Tofaş Oto Fabrikası37,1038,70-4,13
Selçuk Ecza Deposu11,3311,73-3,41
Aksigorta9,239,54-3,25
Doğuş Otomotiv33,1834,04-2,53
Koç Holding23,4824,08-2,49
Karsan Otomotiv4,304,40-2,27
Türk Hava Yolları14,2214,55-2,27
Gözde Girişim8,348,51-2,00
Çemtaş16,3116,61-1,81
Aksa17,5217,84-1,79
Coca Cola İçecek75,3576,65-1,70
Aksa Enerji11,7511,95-1,67
Şişe Cam7,827,94-1,51
Doğan Holding3,443,49-1,43
TAV Havalimanları25,7626,10-1,30
Otokar411,00416,40-1,30
Türk Traktör242,20245,10-1,18
Gübre Fabrikaları76,0076,70-0,91
Arçelik35,7836,10-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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