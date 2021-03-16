Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

16.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:23
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre239,10249,30-4,09
Gözde Girişim8,809,14-3,72
Aksigorta10,1110,30-1,84
Torunlar GMYO3,873,94-1,78
Şekerbank1,351,37-1,46
Aygaz16,7416,95-1,24
Borusan Mannesmann33,7234,12-1,17
Bera Holding24,4024,68-1,13
Coca Cola İçecek72,5073,30-1,09
Tüpraş105,30106,40-1,03
Anadolu Efes24,7625,00-0,96
Enka İnşaat8,188,25-0,85
Koç Holding23,1023,28-0,77
Yataş17,1217,25-0,75
Ülker Bisküvi23,7623,94-0,75
Mavi Giyim52,3552,65-0,57
Migros Ticaret39,4039,62-0,56
İskenderun Demir Çelik13,1713,24-0,53
Tat Gıda10,8210,87-0,46
Özak GMYO5,495,51-0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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