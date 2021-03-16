Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
16.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|239,10
|249,30
|-4,09
|Gözde Girişim
|8,80
|9,14
|-3,72
|Aksigorta
|10,11
|10,30
|-1,84
|Torunlar GMYO
|3,87
|3,94
|-1,78
|Şekerbank
|1,35
|1,37
|-1,46
|Aygaz
|16,74
|16,95
|-1,24
|Borusan Mannesmann
|33,72
|34,12
|-1,17
|Bera Holding
|24,40
|24,68
|-1,13
|Coca Cola İçecek
|72,50
|73,30
|-1,09
|Tüpraş
|105,30
|106,40
|-1,03
|Anadolu Efes
|24,76
|25,00
|-0,96
|Enka İnşaat
|8,18
|8,25
|-0,85
|Koç Holding
|23,10
|23,28
|-0,77
|Yataş
|17,12
|17,25
|-0,75
|Ülker Bisküvi
|23,76
|23,94
|-0,75
|Mavi Giyim
|52,35
|52,65
|-0,57
|Migros Ticaret
|39,40
|39,62
|-0,56
|İskenderun Demir Çelik
|13,17
|13,24
|-0,53
|Tat Gıda
|10,82
|10,87
|-0,46
|Özak GMYO
|5,49
|5,51
|-0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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