Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

09.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:52
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)MLP...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık25,1425,94-3,08
İndeks Bilgisayar33,0234,00-2,88
Vestel29,8230,36-1,78
Yataş16,6816,97-1,71
İş Yatırım Menkul Değerler19,8220,10-1,39
Net Holding5,085,13-0,97
Akçansa19,1819,35-0,88
Verusa Holding59,7560,15-0,67
Ford Otosan176,80177,80-0,56
Alcatel Lucent Teletaş40,7841,00-0,54
Koza Altın132,10132,80-0,53
Petkim6,206,23-0,48
Tofaş Oto Fabrikası37,8438,00-0,42
Türk Traktör218,00218,70-0,32
Doğan Holding3,423,43-0,29
Odaş Elektrik3,903,91-0,26
İskenderun Demir Çelik12,4712,50-0,24
Karsan Otomotiv4,364,37-0,23
İpek Doğal Enerji13,6313,66-0,22
Ege Endüstri1.506,001.507,20-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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