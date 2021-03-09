Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
09.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:52
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)MLP...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|25,14
|25,94
|-3,08
|İndeks Bilgisayar
|33,02
|34,00
|-2,88
|Vestel
|29,82
|30,36
|-1,78
|Yataş
|16,68
|16,97
|-1,71
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,82
|20,10
|-1,39
|Net Holding
|5,08
|5,13
|-0,97
|Akçansa
|19,18
|19,35
|-0,88
|Verusa Holding
|59,75
|60,15
|-0,67
|Ford Otosan
|176,80
|177,80
|-0,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,78
|41,00
|-0,54
|Koza Altın
|132,10
|132,80
|-0,53
|Petkim
|6,20
|6,23
|-0,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,84
|38,00
|-0,42
|Türk Traktör
|218,00
|218,70
|-0,32
|Doğan Holding
|3,42
|3,43
|-0,29
|Odaş Elektrik
|3,90
|3,91
|-0,26
|İskenderun Demir Çelik
|12,47
|12,50
|-0,24
|Karsan Otomotiv
|4,36
|4,37
|-0,23
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|13,66
|-0,22
|Ege Endüstri
|1.506,00
|1.507,20
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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