Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
03.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alcatel Lucent...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,60
|37,32
|-1,93
|Ford Otosan
|188,90
|192,60
|-1,92
|Aksa Enerji
|10,93
|11,04
|-1,00
|Pegasus
|91,40
|92,10
|-0,76
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,92
|21,08
|-0,76
|Alkim Kimya
|19,20
|19,26
|-0,31
|TAV Havalimanları
|26,66
|26,74
|-0,30
|Vestel
|28,40
|28,42
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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