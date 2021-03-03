Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

03.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:41
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alcatel Lucent...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş36,6037,32-1,93
Ford Otosan188,90192,60-1,92
Aksa Enerji10,9311,04-1,00
Pegasus91,4092,10-0,76
İş Yatırım Menkul Değerler20,9221,08-0,76
Alkim Kimya19,2019,26-0,31
TAV Havalimanları26,6626,74-0,30
Vestel28,4028,42-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Türkan Şoray
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Ersun Yanal Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 13:49:53. #1.14#
title