Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
01.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:52
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.280,401.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.280,40
|1.164,00
|10,00
|Ford Otosan
|188,00
|175,10
|7,37
|Kartonsan
|75,85
|70,70
|7,28
|Otokar
|379,10
|357,00
|6,19
|İndeks Bilgisayar
|23,80
|22,42
|6,16
|Net Holding
|4,67
|4,40
|6,14
|Şişe Cam
|7,56
|7,13
|6,03
|Ege Gübre
|237,10
|224,70
|5,52
|Bursa Çimento
|4,63
|4,39
|5,47
|Bizim Mağazaları
|14,41
|13,72
|5,03
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,32
|34,66
|4,79
|Logo Yazılım
|137,40
|131,20
|4,73
|GSD Holding
|2,47
|2,37
|4,22
|Netaş Telekomünikasyon
|30,54
|29,36
|4,02
|Akiş GMYO
|3,03
|2,92
|3,77
|Gözde Girişim
|6,43
|6,20
|3,71
|Borusan Mannesmann
|30,20
|29,14
|3,64
|Doğuş Otomotiv
|32,22
|31,10
|3,60
|Alarko GMYO
|24,90
|24,04
|3,58
|Hektaş
|29,60
|28,60
|3,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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