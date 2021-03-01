Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

01.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:52
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.280,401.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.280,401.164,0010,00
Ford Otosan188,00175,107,37
Kartonsan75,8570,707,28
Otokar379,10357,006,19
İndeks Bilgisayar23,8022,426,16
Net Holding4,674,406,14
Şişe Cam7,567,136,03
Ege Gübre237,10224,705,52
Bursa Çimento4,634,395,47
Bizim Mağazaları14,4113,725,03
Tofaş Oto Fabrikası36,3234,664,79
Logo Yazılım137,40131,204,73
GSD Holding2,472,374,22
Netaş Telekomünikasyon30,5429,364,02
Akiş GMYO3,032,923,77
Gözde Girişim6,436,203,71
Borusan Mannesmann30,2029,143,64
Doğuş Otomotiv32,2231,103,60
Alarko GMYO24,9024,043,58
Hektaş29,6028,603,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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