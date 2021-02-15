Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

15.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:41
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding66,6560,609,98
Sasa Polyester37,2434,428,19
Pınar Süt28,1226,366,68
Brisa28,4226,845,89
Aksa16,8115,985,19
Gözde Girişim7,427,084,80
Pegasus74,4571,454,20
Akiş GMYO3,783,634,13
Ege Gübre242,00232,404,13
Deva Holding33,0031,704,10
Alarko GMYO27,3026,303,80
Anadolu Grubu Holding30,6429,583,58
Türk Traktör210,80204,403,13
Enerjisa Enerji12,5512,202,87
Türk Hava Yolları12,3212,002,67
Tekfen Holding17,9717,512,63
TAV Havalimanları22,6822,122,53
Karsan Otomotiv5,064,942,43
Özak GMYO5,665,532,35
Koza Madencilik18,7418,322,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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