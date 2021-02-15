Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
15.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|66,65
|60,60
|9,98
|Sasa Polyester
|37,24
|34,42
|8,19
|Pınar Süt
|28,12
|26,36
|6,68
|Brisa
|28,42
|26,84
|5,89
|Aksa
|16,81
|15,98
|5,19
|Gözde Girişim
|7,42
|7,08
|4,80
|Pegasus
|74,45
|71,45
|4,20
|Akiş GMYO
|3,78
|3,63
|4,13
|Ege Gübre
|242,00
|232,40
|4,13
|Deva Holding
|33,00
|31,70
|4,10
|Alarko GMYO
|27,30
|26,30
|3,80
|Anadolu Grubu Holding
|30,64
|29,58
|3,58
|Türk Traktör
|210,80
|204,40
|3,13
|Enerjisa Enerji
|12,55
|12,20
|2,87
|Türk Hava Yolları
|12,32
|12,00
|2,67
|Tekfen Holding
|17,97
|17,51
|2,63
|TAV Havalimanları
|22,68
|22,12
|2,53
|Karsan Otomotiv
|5,06
|4,94
|2,43
|Özak GMYO
|5,66
|5,53
|2,35
|Koza Madencilik
|18,74
|18,32
|2,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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