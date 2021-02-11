Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

11.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:46
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Şok...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler13,1413,57-3,17
Migros Ticaret44,8846,00-2,43
Bizim Mağazaları16,3416,65-1,86
Aksa Enerji11,4411,63-1,63
Halk GMYO3,633,69-1,63
Şekerbank1,451,47-1,36
Borusan Mannesmann32,9833,40-1,26
Akçansa20,4620,72-1,25
Kartonsan82,9083,95-1,25
Garanti Bankası10,0610,18-1,18
Anadolu Grubu Holding29,1829,52-1,15
Emlak Konut GMYO2,602,63-1,14
Bim Mağazalar70,6071,25-0,91
Coca Cola İçecek75,6076,25-0,85
Deva Holding30,7631,00-0,77
Torunlar GMYO4,014,04-0,74
GSD Holding2,722,74-0,73
Kordsa Teknik Tekstil22,6622,82-0,70
İhlas Gayrimenkul1,421,43-0,70
Netaş Telekomünikasyon33,0433,24-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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