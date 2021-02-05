Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

05.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:46
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento12,6112,96-2,70
Eczacıbaşı İlaç8,648,85-2,37
Hektaş28,9829,62-2,16
Brisa26,5026,92-1,56
Tofaş Oto. Fab.37,3837,94-1,48
Ege Endüstri1.747,801.770,80-1,30
İskenderun Demir Çelik11,7111,84-1,10
Anadolu Grubu Holding29,4829,78-1,00
Verusa Holding61,5062,05-0,89
Ford Otosan159,10160,40-0,81
Gözde Girişim7,237,28-0,69
Borusan Mannesmann32,8233,04-0,67
Konya Çimento1.588,001.596,00-0,50
Good-Year8,908,94-0,45
İş Y. Men. Değ.18,9118,98-0,37
Enerjisa Enerji12,1312,17-0,33
Kardemir (D)6,916,93-0,29
Halk GMYO3,853,86-0,26
Otokar410,80411,80-0,24
Ege Gübre223,00223,40-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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