Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
05.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|12,61
|12,96
|-2,70
|Eczacıbaşı İlaç
|8,64
|8,85
|-2,37
|Hektaş
|28,98
|29,62
|-2,16
|Brisa
|26,50
|26,92
|-1,56
|Tofaş Oto. Fab.
|37,38
|37,94
|-1,48
|Ege Endüstri
|1.747,80
|1.770,80
|-1,30
|İskenderun Demir Çelik
|11,71
|11,84
|-1,10
|Anadolu Grubu Holding
|29,48
|29,78
|-1,00
|Verusa Holding
|61,50
|62,05
|-0,89
|Ford Otosan
|159,10
|160,40
|-0,81
|Gözde Girişim
|7,23
|7,28
|-0,69
|Borusan Mannesmann
|32,82
|33,04
|-0,67
|Konya Çimento
|1.588,00
|1.596,00
|-0,50
|Good-Year
|8,90
|8,94
|-0,45
|İş Y. Men. Değ.
|18,91
|18,98
|-0,37
|Enerjisa Enerji
|12,13
|12,17
|-0,33
|Kardemir (D)
|6,91
|6,93
|-0,29
|Halk GMYO
|3,85
|3,86
|-0,26
|Otokar
|410,80
|411,80
|-0,24
|Ege Gübre
|223,00
|223,40
|-0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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