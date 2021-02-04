Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

04.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:52
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding26,5027,00-1,85
Albaraka Türk2,152,19-1,83
Tofaş Oto. Fab.37,6838,32-1,67
Yapı ve Kredi Bank.2,963,01-1,66
Türk Traktör179,90182,60-1,48
Karsan Otomotiv5,065,13-1,36
Sasa Polyester26,9427,28-1,25
Sabancı Holding11,1311,26-1,15
Vakıflar Bankası4,454,50-1,11
Çimsa24,4824,74-1,05
Akbank6,706,77-1,03
Selçuk Ecza Deposu13,8614,00-1,00
Logo Yazılım142,10143,50-0,98
Akçansa19,8120,00-0,95
Tat Gıda11,5511,66-0,94
Özak GMYO5,345,39-0,93
İş Y. Men. Değ.18,9519,12-0,89
Halk GMYO3,883,91-0,77
T. Halk Bankası5,365,40-0,74
Odaş Elektrik4,074,10-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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