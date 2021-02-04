Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
04.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:52
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|26,50
|27,00
|-1,85
|Albaraka Türk
|2,15
|2,19
|-1,83
|Tofaş Oto. Fab.
|37,68
|38,32
|-1,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|3,01
|-1,66
|Türk Traktör
|179,90
|182,60
|-1,48
|Karsan Otomotiv
|5,06
|5,13
|-1,36
|Sasa Polyester
|26,94
|27,28
|-1,25
|Sabancı Holding
|11,13
|11,26
|-1,15
|Vakıflar Bankası
|4,45
|4,50
|-1,11
|Çimsa
|24,48
|24,74
|-1,05
|Akbank
|6,70
|6,77
|-1,03
|Selçuk Ecza Deposu
|13,86
|14,00
|-1,00
|Logo Yazılım
|142,10
|143,50
|-0,98
|Akçansa
|19,81
|20,00
|-0,95
|Tat Gıda
|11,55
|11,66
|-0,94
|Özak GMYO
|5,34
|5,39
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|18,95
|19,12
|-0,89
|Halk GMYO
|3,88
|3,91
|-0,77
|T. Halk Bankası
|5,36
|5,40
|-0,74
|Odaş Elektrik
|4,07
|4,10
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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