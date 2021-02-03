Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

03.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:54
Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğan Holding4,064,22-3,79
Karsan Otomotiv5,155,33-3,38
Doğuş Otomotiv35,4636,12-1,83
Konya Çimento1.521,301.549,00-1,79
Arçelik34,3034,92-1,78
Logo Yazılım143,90146,50-1,77
Ford Otosan157,80160,70-1,74
Halk GMYO3,964,02-1,49
Kardemir (D)6,886,98-1,43
Bim Mağazalar70,5571,35-1,12
Coca Cola İçecek75,5576,25-0,92
Ege Gübre218,60220,50-0,86
Bera Holding24,5224,72-0,81
Net Holding3,984,01-0,75
Şok Marketler13,5713,67-0,73
Alcatel Lucent Teletaş31,2031,42-0,70
Alarko Holding10,4310,50-0,67
Ereğli Demir Çelik14,5414,62-0,55
İskenderun Demir Çelik11,4111,47-0,52
Aksigorta9,499,53-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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