Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
03.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:54
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|4,06
|4,22
|-3,79
|Karsan Otomotiv
|5,15
|5,33
|-3,38
|Doğuş Otomotiv
|35,46
|36,12
|-1,83
|Konya Çimento
|1.521,30
|1.549,00
|-1,79
|Arçelik
|34,30
|34,92
|-1,78
|Logo Yazılım
|143,90
|146,50
|-1,77
|Ford Otosan
|157,80
|160,70
|-1,74
|Halk GMYO
|3,96
|4,02
|-1,49
|Kardemir (D)
|6,88
|6,98
|-1,43
|Bim Mağazalar
|70,55
|71,35
|-1,12
|Coca Cola İçecek
|75,55
|76,25
|-0,92
|Ege Gübre
|218,60
|220,50
|-0,86
|Bera Holding
|24,52
|24,72
|-0,81
|Net Holding
|3,98
|4,01
|-0,75
|Şok Marketler
|13,57
|13,67
|-0,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,20
|31,42
|-0,70
|Alarko Holding
|10,43
|10,50
|-0,67
|Ereğli Demir Çelik
|14,54
|14,62
|-0,55
|İskenderun Demir Çelik
|11,41
|11,47
|-0,52
|Aksigorta
|9,49
|9,53
|-0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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