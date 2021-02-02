Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:51
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding24,7222,489,96
Verusa Holding59,6554,259,95
Borusan Mannesmann34,3432,027,25
Deva Holding30,1428,266,65
Eczacıbaşı İlaç8,568,085,94
Bursa Çimento12,3411,794,66
Çimsa25,3224,344,03
MLP Sağlık23,9223,063,73
Tat Gıda11,3611,003,27
Netaş Telekom.30,4829,523,25
Akçansa19,4618,853,24
Anadolu Grubu Holding29,0228,123,20
Ford Otosan162,90158,202,97
Arçelik34,3033,402,69
Gözde Girişim7,026,842,63
Brisa24,8624,242,56
İndeks Bilgisayar20,9220,402,55
Alcatel Lucent Teletaş29,5628,842,50
Doğuş Otomotiv34,7633,942,42
Karsan Otomotiv5,535,402,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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