Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|24,72
|22,48
|9,96
|Verusa Holding
|59,65
|54,25
|9,95
|Borusan Mannesmann
|34,34
|32,02
|7,25
|Deva Holding
|30,14
|28,26
|6,65
|Eczacıbaşı İlaç
|8,56
|8,08
|5,94
|Bursa Çimento
|12,34
|11,79
|4,66
|Çimsa
|25,32
|24,34
|4,03
|MLP Sağlık
|23,92
|23,06
|3,73
|Tat Gıda
|11,36
|11,00
|3,27
|Netaş Telekom.
|30,48
|29,52
|3,25
|Akçansa
|19,46
|18,85
|3,24
|Anadolu Grubu Holding
|29,02
|28,12
|3,20
|Ford Otosan
|162,90
|158,20
|2,97
|Arçelik
|34,30
|33,40
|2,69
|Gözde Girişim
|7,02
|6,84
|2,63
|Brisa
|24,86
|24,24
|2,56
|İndeks Bilgisayar
|20,92
|20,40
|2,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,56
|28,84
|2,50
|Doğuş Otomotiv
|34,76
|33,94
|2,42
|Karsan Otomotiv
|5,53
|5,40
|2,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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