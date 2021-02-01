Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

01.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:25
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding22,4820,449,98
Çimsa24,0622,148,67
GSD Holding2,502,327,76
Odaş Elektrik4,083,797,65
Koza Altın124,00115,407,45
Ford Otosan152,70143,906,12
Karsan Otomotiv5,525,215,95
Koza Madencilik16,2615,455,24
İpek Doğal Enerji13,2012,703,94
Selçuk Ecza Deposu13,2512,793,60
Otokar405,30392,003,39
Halk GMYO4,123,993,26
Anadolu Grubu Holding27,9827,222,79
Çemtaş16,9416,502,67
Tofaş Oto. Fab.37,1036,202,49
Akçansa18,9918,532,48
İndeks Bilgisayar19,9019,422,47
Torunlar GMYO3,883,792,37
Enerjisa Enerji12,1011,822,37
Şok Marketler13,5713,262,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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