Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
01.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|22,48
|20,44
|9,98
|Çimsa
|24,06
|22,14
|8,67
|GSD Holding
|2,50
|2,32
|7,76
|Odaş Elektrik
|4,08
|3,79
|7,65
|Koza Altın
|124,00
|115,40
|7,45
|Ford Otosan
|152,70
|143,90
|6,12
|Karsan Otomotiv
|5,52
|5,21
|5,95
|Koza Madencilik
|16,26
|15,45
|5,24
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|12,70
|3,94
|Selçuk Ecza Deposu
|13,25
|12,79
|3,60
|Otokar
|405,30
|392,00
|3,39
|Halk GMYO
|4,12
|3,99
|3,26
|Anadolu Grubu Holding
|27,98
|27,22
|2,79
|Çemtaş
|16,94
|16,50
|2,67
|Tofaş Oto. Fab.
|37,10
|36,20
|2,49
|Akçansa
|18,99
|18,53
|2,48
|İndeks Bilgisayar
|19,90
|19,42
|2,47
|Torunlar GMYO
|3,88
|3,79
|2,37
|Enerjisa Enerji
|12,10
|11,82
|2,37
|Şok Marketler
|13,57
|13,26
|2,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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