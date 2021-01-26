Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:54
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|31,78
|33,06
|-3,87
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|7,00
|-3,43
|Verusa Holding
|56,65
|58,60
|-3,33
|Arçelik
|34,48
|35,60
|-3,15
|TAV Havalimanları
|22,26
|22,98
|-3,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|1,57
|-2,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|22,94
|-2,27
|Borusan Mannesmann
|33,36
|34,12
|-2,23
|Mavi Giyim
|54,20
|55,40
|-2,17
|Alkim Kimya
|20,22
|20,66
|-2,13
|Anadolu Efes
|26,50
|27,04
|-2,00
|Net Holding
|4,06
|4,14
|-1,93
|Ege Gübre
|227,20
|231,50
|-1,86
|Netaş Telekomünikasyon
|32,88
|33,50
|-1,85
|Alarko GMYO
|27,04
|27,52
|-1,74
|Enerjisa Enerji
|12,85
|13,05
|-1,53
|Petkim
|5,18
|5,26
|-1,52
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|13,90
|-1,51
|Otokar
|389,30
|395,10
|-1,47
|Kardemir (D)
|6,90
|6,99
|-1,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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