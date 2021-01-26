Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:54
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş31,7833,06-3,87
Kerevitaş Gıda6,767,00-3,43
Verusa Holding56,6558,60-3,33
Arçelik34,4835,60-3,15
TAV Havalimanları22,2622,98-3,13
İhlas Gayrimenkul1,531,57-2,55
Kordsa Teknik Tekstil22,4222,94-2,27
Borusan Mannesmann33,3634,12-2,23
Mavi Giyim54,2055,40-2,17
Alkim Kimya20,2220,66-2,13
Anadolu Efes26,5027,04-2,00
Net Holding4,064,14-1,93
Ege Gübre227,20231,50-1,86
Netaş Telekomünikasyon32,8833,50-1,85
Alarko GMYO27,0427,52-1,74
Enerjisa Enerji12,8513,05-1,53
Petkim5,185,26-1,52
İpek Doğal Enerji13,6913,90-1,51
Otokar389,30395,10-1,47
Kardemir (D)6,906,99-1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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